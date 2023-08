Calciomercato Cagliari: clamoroso dietrofront su un difensore in rosa, che rimarrà in attesa...

Il Cagliari in questo calciomercato estivo è alla ricerca disperata di un difensore. Tanti i nomi accostati alla squadra di Claudio Ranieri ma di fatto nessuno si è concretizzato. E allora il Cagliari sta per prendere una decisione preventiva, trattenere un difensore già in rosa, ecco di chi si tratta.

Il Cagliari potrebbe trattenere in rosa un difensore

Cercasi difensori in questo calciomercato estivo. Il Cagliari è alla ricerca di nuovi innesti per il reparto arretrato. Mentre si prepara la partita di debutto all’Unipol Domus contro l’Inter, il direttore sportivo Nereo Bonato è a lavoro per completare la rosa isolana, a pochi giorni dalla fine del calciomercato. Proprio per il reparto arretrato, è vicinissimo Pantelis Chatzidiakos dell’AZ Alkmaar. Il Cagliari potrebbe mantenere un difensore centrale attualmente in rosa e dato tra i possibili partenti in questa sessione di mercato. Si tratta di Edoardo Goldaniga. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 3 isolano è vicino alla permanenza dopo la titolarità contro il Torino alla prima giornata di Serie A.