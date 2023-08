Calciomercato Cagliari: spunta un nome inaspettato per l'attacco!

Il Cagliari in questo momento di calciomercato è alla ricerca di una punta che possa sostituire degnamente l'infortunato Lapadula. Tanti i profili sondati, tante le trattative, ma nessuna per ora conclusa. Spunta adesso un nome nuovo, un giovane che arriverebbe dalla Juventus.

Il nome nuovo per l'attacco del Cagliari

Il Cagliari in questo calciomercato estivo è sempre alla ricerca di un centravanti. Il nome nuovo che si vocifera per la squadra di Ranieri è quello di Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002 della Juventus, è in attesa la destinazione per la stagione che inizierà nel weekend: come riportato da Calciomercato.com, il giocatore è conteso da Cagliari e Frosinone, club che vorrebbero ingaggiarlo in prestito. I sardi, in particolare, starebbero cercando il sorpasso sui ciociari, con Petagna che, adesso, sarebbe al secondo posto nella lista dei preferiti per l'attacco. I sardi potrebbero scegliere questo giovane profilo per la zona offensiva e chi meglio di mister Ranieri saprebbe valorizzarlo? C'è da capire la volontà della Juventus e del giocatore.