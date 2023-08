Calciomercato Cagliari: pazza idea dalla Juventus per l’attacco

Nuovi aggiornamenti sui movimenti di calciomercato della dirigenza del Cagliari. Secondo L'Unione Sarda, l'inserimento nella corsa a Cheddira potrebbe essere vano, visto che l'attaccante marocchino sarebbe destinato al Frosinone. Difficoltà anche per Petkovic.



Nuovi aggiornamenti sui movimenti di calciomercato della dirigenza del Cagliari. Secondo L'Unione Sarda, l'inserimento nella corsa a Cheddira potrebbe essere vano, visto che l'attaccante marocchino sarebbe destinato al Frosinone. Difficoltà anche per Petkovic, alla luce delle elevate pretese della Dinamo Zagabria. E anche sul milanista Colombo bisogna fare i conti con la concorrenza del Genoa.

Nome nuovo per l’attacco del Cagliari

C'è però una novità delle ultime ore riguardo l’attacco del Cagliari in questo calciomercato estivo. Il ds Nereo Bonato potrebbe tornare sullo juventino Kaio Jorge, classe 2002, che sembra essere tornato a buonissimi livelli dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre 500 giorni. Il brasiliano ha brillato con una tripletta nella sfida in famiglia contro la Next Gen e potrebbe diventare un'opzione interessante per i rossoblù, anche a livello economico, visto che può lasciare Torino con la formula del prestito. Kaio Jorge era stato già vicinissimo al Cagliari nella sessione invernale di mercato del 2022, nell'ambito della trattativa che avrebbe potuto portare Nahitan Nandez in bianconero.