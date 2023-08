Calciomercato Cagliari: l'attaccante a un passo dalla firma, manca solo un dettaglio

Il Cagliari in questa fase finale di calciomercato vorrebbe concretizzare la trattativa con l'attaccante tanto cercato fin da inizio sessione. Tanti i nomi accostati, questa volta sembra essere arrivato quello giusto, vedremo se il giocatore accetterà il trasferimento.

Il nome della punta accostata al Cagliari

Il Cagliari dal calciomercato estivo vuole l'acquisto di una punta, in particolare di Andrea Petagna. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta che in questo momento l’ingaggio dell’ex Spal e Atalanta rappresenta un nodo da sciogliere. Il nome di Petagna, classe 95′ è monitorato da tempo e, nonostante l’operazione non sia considerata semplice, si cercherà di fare il possibile per accontentare prima possibile Claudio Ranieri. La modalità per arrivare a Petgana è rappresentata dal prestito onesoro con diritto di riscatto. Resta da pattuire la cifra dello stipendio del giocatore cresciuto in rossonero, il tutto dato che attualmente percepisce 2 milioni di euro a stagione. Dopo aver visto declinare l’interesse del giovane Colombo, ora i rossoblù hanno bisogno di un colpo importante in questo calciomercato.