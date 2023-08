Calciomercato Cagliari: superato il Genoa nella corsa al bomber, arriverà a breve?

Il Cagliari in questo calciomercato sta cercando di portare a casa una punta importante. Tanti i nomi accostati alla squadra di Ranieri, nessuno finora è mai andato oltre una semplice trattativa. Sembra ad un passo invece l’ultimo nome in concorrenza anche con il Genoa, che fino a qualche ora fa sembrava essere in vantaggio su di lui.

Il Cagliari supera il Genoa per l’attaccante

Il Cagliari in questa fase di calciomercato supera il Genoa nella corsa all’attaccante, nello specifico Andrea Petagna dal Monza. Petagna rappresenterebbe il profilo più idoneo alla squadra e al gioco di Ranieri e il suo arrivo sembrerebbe ad un passo dal concretizzarsi, come riporta Sky Sport. Il Cagliari punta quindi con decisione Andrea Petagna. L'attaccante potrebbe salutare il Monza, con la squadra di Ranieri che ha superato la concorrenza del Genoa. Trattativa che potrebbe concludersi in brevissimo tempo. Se Petagna dovesse essere ceduto, c'è Muriel in cima alla lista di Adriano Galliani. Per l'attacco di Palladino, possibile l'arrivo anche di Colombo, dal Milan.