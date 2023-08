Calciomercato Cagliari

Il Cagliari in questo calciomercato è alla ricerca di un difensore centrale, non ancora arrivato però alla corte di Ranieri. Tanti i profili attenzionati, da Baschirotto a Palomino. Se per il primo non c'è stato niente da fare, per il secondo la trattativa dovrebbe concludersi positivamente. Nel frattempo però è arrivato l'interesse per un nuovo profilo, proveniente dal campionato francese.

Il nuovo profilo per la difesa del Cagliari

Il Cagliari prosegue la ricerca per un nuovo difensore centrale in questo calciomercato. Il tecnico rossoblù Claudio Ranieri vuole aggiungere alla sua rosa un nuovo giocatore esperto e adatto al campionato di Serie A. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il Cagliari sarebbe interessato a Mamadou Sakho, difensore classe 1990 attualmente al Montpellier. Il primo nome resta tuttavia sempre quello di José Luis Palomino. Il difensore dell’Atalanta è il nome più caldo per il reparto arretrato rossoblù. Gli isolani hanno infatti già incassato il sì di Palomino e del club bergamasco. Non è detto che ne arrivi uno solo, potrebbero arrivare entrambi.