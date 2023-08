Calciomercato Genoa: occhi su un centrocampista del Fenerbache. E Malinovskyi...

Il Genoa in questo calciomercato fatto di tanti colpi in entrata non vuole smettere di cercare nuovi profili. L'interesse per Malinovskyi è sempre vivo e di seguito ecco le ultime sul giocatore, ma spunta anche la possibilità di acquistare un centrocampista del Fenerbache. Ecco di seguito le ultime novità.

Il Genoa mette gli occhi su un centrocampista turco

Il Genoa in questa fase di calciomercato ha messo gli occhi su un centrocampista del Fenerbache. Si tratta Miguel Crespo, classe 1996, è un centrocampista con doppio passaporto, francese e portoghese, in forza al Fenerbahce. Il Genoa sta sondando questo profilo, un regista abile in fase di impostazione ma in grado di agire, all'occorrenza anche come trequartista. Lo riporta calciomercato.com. La situazione Ruslan Malinovskyi potrebbe avere un finale postitivo. Il giocatore è in uscita dall’Olympique Marsiglia. Il Secolo XIX fa il punto della situazione della trattativa. Dopo i primi contatti con l’OM dei giorni scorsi, il dialogo può riprendere a breve anche se i tempi rischiano di essere più lunghi.