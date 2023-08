Calciomercato Genoa: super nome per la difesa! Ecco chi arriverà dal Milan

Il Genoa in questo calciomercato dove ha già acquistato dei giocatori di notevole livello, vuole continuare a fare "spese" e punta forte su un difensore. Si tratta un profilo di sicuro affidamento e attualmente in forza al Milan. Ecco il nome e la trattativa.

Il Genoa vuole il difensore del Milan

Il Genoa in questo momento di calciomercato vuole acquistare un difensore. Durante la trasmissione "Liguria Calcio" è emersa una notizia inaspettata: il Genoa sta pensando a Simon Kjaer difensore danese del Milan. La società rossoblù dopo il pesante ko per 4-1 con la Fiorentina all’esordio di campionato al Ferraris, sta cercando rinforzi nel reparto arretrato. Il 34enne centrale danese nel Milan è chiuso da una concorrenza nutrita e quindi il suo passaggio al Genoa sarebbe una soluzione positiva per tutti. Kjaer in oltre tre stagioni nel Milan ha totalizzato più di 70 presenze. Il suo curriculum è notevole e porterebbe senza dubbio esperienza. D’altronde la squadra di Gilardino in questo inizio di stagione ha subito parecchi gol: 4 dal Venezia, 3 dal Modena e altri 4 dai viola.