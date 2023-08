Calciomercato Genoa: altro nome top per il centrocampo...non è Ndombele

Doppia trattativa con il Tottenham in queste ultime ore di calciomercato per il Genoa, che cerca di mettere a disposizione di Gilardino un rinforzo per il centrocampo. Si tratta di nomi di primo livello che andrebbero a completare una rosa già di alta qualità.

Il nome nuovo per il centrocampo del Genoa

I calciatori nel mirino del Genoa sono Tanguy Ndombele e Pape Matar Sarr. Il primo, 27 anni, francese di origini congolesi, è reduce dal prestito al Napoli. Il secondo, classe 2002, senegalese, nell'ultima stagione ha collezionato 13 presenze con gli Spurs. Entrambe le trattative non sono semplici, soprattutto per quanto riguarda Ndombele, prima scelta del club rossoblù. Nella giornata di oggi sono previsti gli incontri decisivi e i dirigenti del Genoa sono comunque fiduciosi di poter portare a termine almeno una delle due operazioni, che consentirebbe di compiere un ulteriore salto di qualità. Non sarà facile convincere Ndombele ad accettare il trasferimento, ma il tentativo sarà fatto. La trattativa per Pape Matar Sarr va avanti da quando a Marassi, in occasione della partita con la Fiorentina, erano presenti in tribuna emissari del Tottenham.