Calciomercato Genoa: a un passo il terzino sinistro, a breve si chiude?

Il calciomercato del Genoa non si è fermato all'acquisto di Retegui, sicuramente il fiore all'occhiello della squadra di Alberto Gilardino. Società ligure che vuole accontentare il mister e completare la rosa con l'arrivo di un terzino sinistro. Il nome che sembra essere a un passo dal Genoa arriva dalla Cremonese e si tratta di un profilo utile e di sicuro affidamento. In attesa che la "telenovela" Zanoli arrivi a una conclusione, quella per l'arrivo del terzino sinistro sembra essere a un passo.

Il nome del terzino sinistro per il Genoa

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Il Genoa per la fascia sinistra è interessata al profilo di Emanuele Valeri della Cremonese. Quest’ultimo lo scorso anno ha dimostrato di essere all’altezza del campionato di Serie A: in 37 partite giocate ha realizzato 2 gol e 3 assist. Nella trattativa può rientrare anche Besaggio, sul quale però c’è anche la Ternana. Valeri potrebbe essere un rinforzo importante sia in fase di spinta che in quella difensiva.