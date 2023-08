Calciomercato Genoa: due nomi nuovi in arrivo, difensore e centrocampista. Kouamé invece…

Il Genoa in questo calciomercato vuole fare le cose per bene, fin da subito. Dopo aver effettuato il “colpo” Retegui, altro profilo seguito per la zona offensiva. Il Genoa infatti insiste per riportare Christian Kouamé. Ecco le ultime novità di mercato.



Il Genoa in questo calciomercato vuole fare le cose per bene, fin da subito. Dopo aver effettuato il “colpo” Retegui, altro profilo seguito per la zona offensiva. Il Genoa infatti insiste per riportare Christian Kouamé. Secondo Telenord l’attaccante esterno della Fiorentina è l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo. L’altra novità del calciomercato arriva sulla fascia sinistra dovrebbe arrivare Emanuele Valeri dalla Cremonese: la dirigenza rossoblù ne ha parlato con quella grigiorossa nell’amichevole di sabato scorso.

Il Genoa ancora attivo sul mercato

Il Genoa lavora anche per rinforzare il centrocampo, anche numericamente. L’ultima novità riguarda il centrocampo. Il Grifone ha svolto un sondaggio anche con l’Olympiakos per Pierre Kunde, 28 anni, un passato in Bundesliga. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e il costo può essere interessante. Infine il caso Zanoli: il terzino destro vuole accettare l’offerta del Genoa, ma il Napoli per ora non sembra intenzionato a cederlo. Quella di Zanoli è una telenovela che va avanti da ancor prima che il calciomercato aprisse i battenti.