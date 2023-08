Calciomercato Genoa: mollato Zanoli? Il nome nuovo per la difesa, arriva dal Marsiglia

Il Genoa in questa fase di calciomercato prosegue la sua corsa alla ricerca di un rinforzo per le corsie esterne. In particolare a destra, dove l'obiettivo numero uno resta sempre quello di Alessandro Zanoli inseguito fin da maggio ma bloccato al Napoli dalla volontà di Rudi Garcia.

Il nome nuovo per la difesa del Genoa

Con l'avvicinarsi del gong del calciomercato, fissato a venerdì 1 settembre, il Genoa tuttavia non ha più tempo di aspettare e comincia a sondare piste alternative. La più recente e concreta è quella che porta dalle parti di una vecchia conoscenza del nostro calcio, come riporta calciomercato.com: Pol Lirola. Il 26enne spagnolo, cresciuto nel vivaio della Juventus e poi transitato da Sassuolo e Fiorentina, è attualmente domiciliato a Marsiglia dove tuttavia fatica a ritagliarsi lo spazio desiderato. Arrivato all'Olympique nell'estate 2021, Lirola ha trascorso l'ultima stagione in prestito all'Elche, in Liga, non riuscendo tuttavia a giocare con continuità. Su di lui ci sarebbe l'interesse anche di altri club spagnoli. Il Genoa sembrerebbe aver mollato la pista Zanoli per andare su di lui.