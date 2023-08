Calciomercato Inter: Samardzic, clamorosa svolta nella trattativa

Sembrava cosa fatta, quando Samardzic aveva superato le visite mediche e trovato un accordo con l'Inter per un contratto quinquennale. L'intesa tra l'Udinese e i nerazzurri era già ben delineata da tempo ma nelle ultime ore è avvenuta la clamorosa svolta nella trattativa.

Quello che sembrava certo non lo è più. Tutto dissolto, come una bolla di sapone. La vicenda sull'affare Samardzic sembrava conclusa e tutti attendevano l'ufficialità per presentare il calciatore in maglia nerazzurra. Niente da fare. Il centrocampista serbo ha lasciato poc'anzi l'hotel nei pressi di San Siro nel quale ha alloggiato e atteso notizie sul proprio destino. Di nuovo valigie pronte e nuovo viaggio in auto che lo riporta a Udine.

Semplicemente, tutto per una questione di denaro. Gli agenti hanno chiesto condizioni economiche maggiori per le loro commissioni e per l'ingaggio del giovane talento.

Inter, svolta nell'affare Samardzic

I dirigenti dell'Inter non sono stati disposti a piegarsi alle nuove richieste. L'irremovibilità di Zhang nei confronti del padre del calciatore, suo procuratore, resta l'unica cosa certa di questa storia inverosimile. Nessun passo in avanti oltre gli accordi già presi. Anche l'Udinese, d'altronde, è rimasta delusa per il mancato introito dalla vendita di Samardzic. Il club bianconero aveva previsto un guadagno significativo dalla cessione (4 milioni di Euro per il prestito, altrettanti 16 per l'obbligo di riscatto e l'aggiunta di 2 milioni di Euro di bonus), ma ora si trova a fronteggiare un'evoluzione non paventata.

La società friulana, nell'attesa di capire come si svilupperanno gli eventi, ha accolto nuovamente il classe 2002 per consentirgli di continuare a svolgere gli allenamenti in proprio. All'Inter resta ancora un ultimatum per ripensarci ma durerà soltanto poche ore. In attesa di riordinare e schiarire le idee, qualsiasi scenario può accadere, anche l'entrata in gioco di nuovi club interessati. Tra questi ultimi, sembrerebbe proprio che ci sia la Juventus in agguato. Nel calciomercato di Agosto tutto resta ancora aperto, oltre che incertissimo.

Le reti di Samardzic con l'Udinese nel 2022/23