Calciomercato Lazio: Sarri ha trovato il suo centrocampista. Ecco di chi si tratta

Continua la fase di calciomercato in casa Lazio. Dopo rumors susseguiti negli ultimi giorni, è arrivata la conferma ufficiale da parte della società biancoceleste per l'acquisto del centrocampista che Maurizio Sarri cercava da tempo. L'avventura in Serie A per questo giovanissimo inizierà con grandi responsabilità.

Quel giovane talento che ha catturato l'attenzione di diversi club di Serie A è ufficialmente pronto a prendersi un ruolo da protagonista, indossando i colori della Lazio. Si tratta di Nicolò Rovella. Una soddisfazione anche per Maurizio Sarri, allenatore amante dei giovani, il quale cercava un una pedina cruciale per affidare le chiavi del centrocampo.

La Juventus, proprietaria del calciatore, ha trovato accordi con il presidente Claudio Lotito nel concedere in prestito biennale il promettente regista italiano. C'è una condizione importante legata a questa formula contrattuale: il riscatto si attiverà solo nel caso in cui determinate prestazioni saranno soddisfatte durante la Serie A 2023/24. Un aspetto da non sottovalutare, considerando che la Juventus potrà ricevere nelle proprie casse un totale di circa 17 milioni di Euro, dilazionati in tre distinti esercizi.

Nicolò Rovella, classe 2001, che già ha dimostrato il proprio valore con la maglia del Monza nella stagione passata, è pronto per questa nuova avventura, dopo che i bianconeri lo avevano lasciato crescere nelle file del Genoa.

Sarà interessante vedere come Sarri integrerà Rovella nella squadra e come il suo talento contribuirà alle numerose sfide che la Lazio dovrà affrontare, non tralasciando gli importanti appuntamenti della Champions League.

Il calciomercato della Lazio, però, non finirà con questa mossa di mercato.