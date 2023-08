Calciomercato Lecce: cessione clamorosa in vista, ma grande ritorno in arrivo...

Il calciomercato del Lecce in questa fine sessione è a un bivio, in vista una cessione importante e un grande ritorno in rosa. Federico Di Francesco è molto vicino al Palermo: l’esterno d’attacco del Lecce avrebbe dato l’ok al trasferimento in maglia rosanero e nelle prossime ore potrebbero esserci la fumata bianca. La trattativa con il club pugliese procede spedita, senza particolari intoppi. Secondo quanto riporta Palermotoday, Rinaudo e il direttore dell’area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino, avrebbero già trovato un accordo di massima. Di Francesco, autore del gol vittoria contro la Lazio nella prima giornata di campionato, ha comunicato al proprio entourage di essere disposto a scendere di categoria per una piazza importante e ambiziosa come Palermo.

Sta per tornare a Lecce un giocatore importante

Il Lecce è tornato a trattare con Remi Oudin e con il Bordeaux per un ritorno del classe 1996, come riporta il sito Pianetalecce. Ora le parti sarebbero molto vicine. Il fantasista francese sarebbe ad un passo dal ritorno, questa volta a titolo definitivo.