Calciomercato Lazio: Hjulmand il colpo di Lotito!

Il calciomercato del Lecce è incentrato in questo momento sulla questione Hjulmand. Il capitano potrebbe lasciare i giallorossi in qualsiasi momento, visto le numerose richieste pervenute. Morten Hjulmand è accostato da giorni allo Sporting ma il mediano non ha ancora sciolto le riserve. L’offerta dei lusitani lo lusinga e farebbe contento il Lecce che incasserebbe circa 15 milioni di euro ma il danese aspetta proposte dalla Premier e da squadre come Lazio e Fiorentina che a lui si sono già interessate.

Hjulmand-Lazio si può fare

Il Lecce ha ricevuto numerose richieste per il suo capitano Morten Hjulmand in questo calciomercato, vedremo se cederà alle lusinghe estere o "nostrane". Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i biancocelesti avrebbero fatto un sondaggio per Hjulmand del Lecce, alternativa a Ricci del Torino, vista la difficile trattativa con il club granata. Non sarà facile arriva anche al danese, visto che il club pugliese chiede 20 milioni per la cessione. Lotito sogna il colpo Hjulmand per ridare lustro al centrocampo laziale dopo la cessione di Milinkovic-Savic.