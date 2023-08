Calciomercato Lecce: superato il Lorient nella corsa al centrocampista

Il calciomercato del Lecce in questo momento ha bisogno di un centrocampista in entrata. È Mohamed Kaba il nome caldo per il centrocampo in casa Lecce. Come riportato dal sito PianetaLecce è in corso una trattativa col Valenciennes per l'acquisizione del centrocampista classe 2001, che piace molto anche al Lorient.

Il Lecce sulle tracce di Kaba

Il Lecce è sulle tracce di Kaba, che attualmente milita in Ligue 2. La corsa al giocatore è già iniziata lo scorso weekend, quando il roccioso centrocampista ha giocato 90 minuti. Niente invece, nella giornata di ieri. Il Valenciennes non ha convocato il suo pezzo da novanta, per cui c'è la fila in sede di mercato, segnalando un fastidio al ginocchio. Sullo sfondo c'è la sfida tra Lecce e Lorient, un tira e molla che ad oggi vede avanti i salentini. Corvino e Trinchera hanno messo sul piatto un'offerta da 3 milioni di euro per il ventunenne in scadenza contrattuale nel 2024. Una cifra alta ma proporzionata al suo valore e alla concorrenza che c'è per l'acquisizione a titolo definitivo. Allo stato attuale, i salentini sembrano in vantaggio e hanno proposto al calciatore un triennale con opzione per un'ulteriore stagione.