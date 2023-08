Calciomercato Lecce: trattativa in corso per un centrocampista di qualità, arriva dalla Lazio

Il Lecce in questo calciomercato estivo, dopo aver perso il suo capitano Hjulmand prova a sostituirlo con un colpo a sorpresa. Sembra certo l'inserimento dei giallorossi per un centrocampista attualmente in forza alla Lazio. Ecco il nome del giocatore.

Il nome del centrocampista trattato dal Lecce

Il Lecce in questo momento di calciomercato è alla ricerca di un centrocampista, dopo aver "sistemato" l'attacco. Spunta un nome a sorpresa ma di estrema qualità, che ancora non si è reso protagonista nel campionato di Serie A, ma è di ottima fattura. Marcos Antonio, attualmente in forza alla Lazio è questo il nome nuovo per il centrocampo del Lecce. Si tratterebbe di un gran colpo, ma l'operazione non è semplice. Non solo il PAOK dunque su Marcos Antonio. Secondo Il Messaggero, infatti, anche il Lecce sarebbe interessato al centrocampista brasiliano. Il club greco sembra essere vicino al calciatore, ma l'inserimento dei giallorossi potrebbe cambiare qualcosa. Potrebbe trattarsi di una trattativa-lampo visto proprio l'interesse anche del Paok. Vedremo quanto conterà la volontà del giocatore.