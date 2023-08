Calciomercato Lecce: cessione in Serie B per un protagonista del ritiro estivo

La terza cessione per il Lecce in questo calciomercato estivo potrebbe essere ufficializzata a breve: Pablo Rodriguez, come anticipato da Gianluca Di Marzio, è vicino all'Ascoli. Si tratterà del secondo prestito in Serie B per il classe 2001, reduce da sei mesi al Brescia. Contestualmente il suo contratto coi giallorossi verrà rinnovato.

Cessione in Serie B per Rodriguez

Le strade del Lecce e di Rodriguez si separano. Pablo Rodriguez è stato tra i protagonisti del ritiro estivo, tuttavia le reti nel ritiro di Folgaria non sono bastate per guadagnarsi la conferma. Con D'Aversa ha giocato da centravanti sin da subito, mentre Baroni lo considerava un esterno nel 4-3-3. Il risultato finale non è cambiato: l'ex Real Madrid è stato messo in vendita ed un club di Serie B ha accettato l'operazione in prestito. L'allenatore dell'Ascoli è Viali, che nella passata stagione ha schierato il suo Cosenza col 3-5-2 o col 3-4-2-1. Sulla carta si tratta di due moduli che potrebbero valorizzare le caratteristiche di Rodriguez, che è una seconda punta.