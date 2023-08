Calciomercato, PSG: da Neymar a "Neymarabia" ! Ecco quanto guadagnerà il brasiliano

L'esodo verso l'Arabia Saudita sta riguardando sempre più calciatori provenienti da club europei. Il PSG vende Neymar che diventa un calciatore dell'Al-Hilal. La vera notizia, però, sta nell'ingaggio del brasiliano. Potrebbe diventare il più pagato della storia del calcio.

Non stanno facendo più clamore le notizie che riguardano il calciomercato dei club arabi. L'ultima operazione eclatante riguarda Neymar: il brasiliano lascia il PSG e diventa ufficialmente un calciatore dell'Al-Hilal. Raggiunge in squadra due conoscenze del campionato di Serie A, Kalidou Koulibaly e Sergej Milinković-Savić, oltre che il connazionale Malcom, anch'egli un ex del Barcellona nella stagione 2018/19.

Neymar: ecco quanto guadagnerà il brasiliano

Potrebbe diventare il calciatore più pagato nella storia del calcio. Neymar, 31 anni, ha firmato con l'Al-Hilal per 2 stagioni. Oltre allo stipendio da calciatore di circa 150 milioni di Euro annuali, sono previsti bonus legati agli sponsor. La somma di tutte le voci inserite nel contratto dovrebbe portare a un guadagno complessivo tra i 330 ed i 340 milioni di Euro. Non è da escludere che quest'ultimo possa lievitare ulteriormente nel corso del tempo.

Oltre al denaro, il brasiliano disporrà di una gigantesca villa che potrà gestire con il personale di fiducia, di un aereo privato per qualsiasi esigenza, di ulteriori 80 mila Euro per ciascuna vittoria della sua squadra e, soprattutto, riceverà circa 500 mila Euro per ciascun contenuto in cui pubblicizzerà l'Arabia Saudita con i social personali.

Un ulteriore benefit riguarderà prettamente la propria privacy: gli sarà concesso di convivere con Bruna Biancardi, sua compagna. Nel Paese in cui giocherà la convivenza è proibita ma viene fatta eccezione per le celebrità (come Cristiano Ronaldo).

Neymar sarà il nuovo "calciatore-sceicco".