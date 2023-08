Calciomercato Roma: a sorpresa, in arrivo un attaccante iraniano per Mourinho. Ecco il nome

Il calciomercato della Roma è stato contrassegnato dalle insistenti voci degli ultimi giorni sulla vicenda Duvan Zapata, per il quale era stato accostato quasi per certo ai colori "giallorossi". Invece, nelle ultime ore si sta chiudendo una trattativa per un calciatore iraniano che dovrebbe far felice Josè Mourinho. Ecco il nome

Negli ultimi giorni di calciomercato, alla Roma sono state insistenti le voci su un probabile acquisto dall'Atalanta di Duvan Zapata. Per quest'ultimo, era dato quasi per certo che diventasse il bomber dei "giallorossi", oltre che il grande colpo. Invece, nelle ultime ore si sta chiudendo una trattativa per un calciatore iraniano il cui nome era stato accostato al Milan per un potenziale acquisto e che, invece, dovrebbe far felice Josè Mourinho nelle prossime ore.

Roma, un nuovo attaccante iraniano per Mourinho

Si tratta dell'attaccante iraniano Sardar Azmoun, nato il 1° Gennaio del1995, cresciuto nelle giovanili del club del suo Paese, il Sepahan, per poi iniziare la propria carriera in Russia, dividendosi tra il 2013 e gli inizi del 2022, nelle file di Rostov, Rubin Kazan e Zenit San Pietroburgo.

Proprio con questi ultimi, ha conquistato tre titoli nazionali, in 79 gare ufficiali e totalizzando 52 reti. Nel 2019/20 sigla 17 reti nel massimo campionato russo, divenendo capocannoniere. Nel Gennaio 2022, il Bayer Leverkusen annuncia il suo ingaggio e lo porta in Germania a parametro zero, siglando un contratto quinquennale.

Nell'ultima stagione (2022/23) con la maglia dei tedeschi, ha totalizzato 32 presenze ufficiali in campionato ed ha ottenuto uno score di 5 reti. Di certo, con il Leverkusen non è riuscito a ripetersi con gli stessi numeri dello Zenit, a testimonianza di come la Bundesliga sia piuttosto competitiva e ardua da affrontare. Tiago Pinto è all'opera per stringere nel minor tempo possibile l'affare e condurre il calciatore iraniano alla corte di Mourinho. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.