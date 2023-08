Calciomercato Roma: offerta per Ibanez dalla Premier League

Il calciomercato della Roma è incentrato alla ricerca di una punta che Mourinho vuole da tempo. Al momento però qualsiasi trattativa con nomi conosciuti non è andata a buon fine. L'attualità del calciomercato fa registrare una richiesta di un club straniero per un difensore fondamentale nello scacchiere tattico della Roma. La richiesta economica è ingente, vedremo se la società giallorossa la respingerà al mittente o se lascerà libero di partire il centrale difensivo.

Sirene inglesi per un difensore giallorosso

La Roma in questa sessione di calciomercato ha ricevuto una importante offerta per un difensore centrale. Offerta che arriva dalla Premier League e riguarda Roger Ibanez. Come riferito da Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, sul proprio profilo Twitter, il Nottingham Forest ha presentato un'offerta ufficiale da 25 milioni di euro per il centrale brasiliano. Trattativa in corso per raggiungere l'accordo. Ibanez era un nome "papabile" in uscita qualora fosse arrivata una richiesta importante. La richiesta sta per arrivare, la Roma accetterà?