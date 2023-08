Calciomercato Roma: Lukaku ritorna in Italia per vestire la maglia giallorossa. Ecco i dettagli

Calciomercato Roma: Lukaku sarà un calciatore giallorosso. L'Italia sembrava non essere più presente nel destino dell'attaccante belga, dopo aver lasciato malamente l'Inter. Voci di mercato estive lo hanno accostato più volte alla Juventus ma, a pochi giorni dal gong finale del calciomercato, c'ha pensato la Roma a farlo ritornare nel "Bel Paese". Nelle prossime ore, sarà a disposizione di Mourinho e comincerà la nuova avventura con i suoi nuovi compagni di reparto, Dybala, Belotti e l'ultimo arrivo, Azmoun.

Calciomercato Roma: Lukaku nuovo bomber

In una fase buia della sua carriera c'ha pensato la Roma a fargli luce. Il futuro di Romelu Lukaku sembra diventare più roseo. Anzi, più giallorosso, d'ora in avanti. Il popolo romanista è pronto ad accoglierlo a braccia aperte ed è proprio questa operazione di mercato che porta nuovo entusiasmo, proprio quello che ci voleva, in considerazione dell'avvio di campionato non certo tra i più esaltanti. L'avventura di "Big Rom" con la sua nuova squadra è pronta per cominciare.

La società Capitolina ha siglato un accordo con il Chelsea formalizzato in un prestito per il quale riceverà 5 milioni e 800 mila Euro, mentre Lukaku vedrà accreditarsi la cifra di 7 milioni e 500 mila Euro quale ingaggio per la stagione in corso.

Per quanto fosse una trattativa importante e delicata, lo testimonia lo spostamento in blocco dell'intero entourage dirigenziale nella sede londinese del Chelsea: Dan e Ryan Friedkin insieme al direttore sportivo Tiago Pinto, oltre all'amministratore delegato (Ceo) Lina Souloukou e al "Chief of Financial Planning" Anna Rabuano, tutti compatti per raggiungere l'obiettivo.

Per lo stesso Lukaku, la Roma sembra essere l'occasione giusta per il riscatto personale, dopo un'esperienza all'Inter agrodolce. Già nelle prossime ore, sarà la volta delle visite mediche, quindi della firma sul contratto. Per il suo arrivo alla volta di Roma, dovrebbe essere predisposto un volo con un aereo privato dei Friedkin in partenza direttamente da Bruxelles. "Big Rom 2, il ritorno".

