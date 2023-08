Calciomercato Roma: pazza idea per la difesa, top player in arrivo?

Il calciomercato nel finale di sessione riserva sempre delle grandi sorprese, una di queste potrebbe essere dalla parte della Roma. Dopo l’acquisto di Lukaku la società giallorossa non vuole smettere di stupire. Ecco il giocatore che potrebbe arrivare.

La Roma sogna il colpaccio in difesa

La Roma sogna con l'arrivo di Lukaku in questo calciomercato estivo e forse non vuole svegliarsi. Dopo l’addio di Ibanez, la società giallorossa aveva fatto sapere che avrebbe provato a prendere un altro centrale difensivo e ieri, forse proprio per via dell'effetto Lukaku, nella Capitale ha iniziato a circolare il nome di Sergio Ramos, che arriverebbe a parametro zero dopo l'esperienza al Psg. Il club giallorosso ha smentito un eventuale interesse, ma il presidente Friedkin ha abituato il suo popolo a sorprese incredibili e alla fine del mercato mancano ancora tre giorni. Sergio Ramos, anche se avanti con l’età si tratterebbe sempre di un top player importante.