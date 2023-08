Calciomercato Torino: Carlos Augusto il sogno di Juric

Il calciomercato del Torino potrebbe avere una svolta positiva, soprattutto per quanto riguarda la zona sinistra del campo. La società e soprattutto mister Juric stanno provando a portare in rosa un giocatore protagonista assoluto della scorsa stagione con la maglia del Monza. Sarebbe un colpo clamoroso e importantissimo per i granata.

Juric sogna l'esterno del Monza

Carlos Augusto potrebbe essere il vero obiettivo di questo calciomercato del Torino per la fascia sinistra. Il laterale del Monza, sei gol e cinque assist nella stagione 2023/2024, è stato individuato da Ivan Juric come l’uomo in grado di far fare veramente il salto di qualità alla squadra. Carlos Augusto non piace solo al Torino, anzi, alcune big del campionato come Inter e Juventus l’hanno messo in lista, ma sono soluzioni che non gli offrirebbero un ruolo da protagonista come l’avrebbe al Torino. Ovviamente c’è di mezzo il Monza, la cui valutazione di partenza sarebbe intorno ai 20 milioni, come riportato su ToroNews Per prendere Carlos Augusto potrebbe essere necessaria una cessione eccellente (Ricci o Schuurs).