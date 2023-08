Calciomercato Torino: scambio con l'Atalanta in arrivo, i nomi degli esterni protagonisti

Il Torino potrebbe dar vita con l'Atalanta a uno scambio di due giocatori di fascia in questo calciomercato estivo. Idea ancora in fase embrionale ma non troppo, i prossimi giorni o le prossime ore potrebbero essere decisive per questo scambio. Ecco i nomi.

I nomi dello scambio tra Torino e Atalanta

In questo spezzone di calciomercato estivo potrebbe prender vita uno scambio tra Torino e Atalanta. Al momento è solo un'idea, ma si è già trasformata in proposta, e presto potrebbe divenire realtà. Atalanta e Torino si stanno confrontando sulla possibilità di scambiare le loro due pedine in uscita, considerate fuori dai piani dei rispettivi allenatori per scelta tecnica: il terzino destro granata Singo e il duttile esterno nerazzurro Soppy. Al momento i discorsi sono ancora agli albori, ma proseguiranno nei prossimi giorni: Singo potrebbe vestire la maglia dell'Atalanta, Soppy quella del Torino.