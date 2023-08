Calciomercato Torino: verrà sacrificato il difensore per arrivare al bomber?

Il calciomercato del Torino è alla ricerca di una punta, quello dell'Atalanta di un difensore importante. Alessandro Buongiorno è il nome fatto a più riprese da Gasperini, ma nel Torino è un punto di riferimento e difficilmente si potrà trovare l'accordo a pochi giorni dalla fine della sessione estiva.

Il calciomercato del Torino è alla ricerca di una punta, quello dell'Atalanta di un difensore importante. Alessandro Buongiorno è il nome fatto a più riprese da Gasperini, ma nel Torino è un punto di riferimento e difficilmente si potrà trovare l'accordo a pochi giorni dalla fine della sessione estiva. Di certo Buongiorno non andrà a Bergamo in cambio di Brandon Soppy, Aleksey Miranchuk, ma se nella trattativa si inserisse Duvan Zapata più conguaglio chissà.

Il Torino sogna Zapata

Il capitano del Torino Buongiorno si muoverebbe soltanto per una trentina di milioni cash. E se fosse inserito Zapata nella trattativa tra le due squadre? Come detto in precedenza ci sarebbe anche un conguaglio economico. I granata infatti ora vogliono Zapata per aggiungere fisicità ed esperienza al proprio reparto offensivo, lo volevano sia prima che dopo l'infortunio muscolare di Sanabria, come riporta il sito Torinogranata.it. Sia la trattativa di Buongiorno che quella di Zapata non sono di facile e veloce soluzione, ma il tempo per mettere in piedi l'operazione c'è.