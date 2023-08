Il futuro di Pavard dipende.. Dal Milan!

Il calciatore francese, sotto contratto con il Bayern ha chiesto apertamente la cessione e vuole l'Inter. I tedeschi, però, vorrebbero prima chiudere per un sostituto e oltre a Chalobah il nome di Kalulu prende sempre più quota. Il Milan, però, si oppone alla cessione

Il futuro di Pavard dipenderà dal Milan e da Kalulu. Il Bayern Monaco ha messo gli occhi sul difensore rossonero e potrebbe negli ultimi giorni di mercato. Come confermato da Marotta, il difensore classe 96 del Bayern vuole solo l'Inter e anche Tuchel lo ha ammesso. C'è, però, bisogno di un sostituto per i tedeschi in quanto a livello numerico i bavaresi hanno bisogno di almeno un innesto. Per Kalulu il Milan chiede almeno 30 milioni ma difficilmente si priverà di un uomo chiave nell'ultima settimana di mercato.

Pavard-Milan: destino incrociato

Se la settimana scorsa Marotta predicava calma "La volontà del giocatore è importante, in questo caso ha espresso il suo desiderio di venire all'Inter ed è molto. Il Bayern però è molto ricco e difficilmente si priva dei suoi giocatori di spessore, quindi dovrebbe trovarne un altro per dare Pavard a noi. Si innescano meccanismi economici ma anche di rosa, queste sono le difficoltà che si creano. La trattativa, comunque, è ancora aperta" oggi sembra più a rischio l'affare. Come riportato da Sportmediaset, i bavaresi hanno ricevuto un secco 'no grazie' dai rossoneri e ora la situazione si è complicata.

Inter: pronto il piano B

Per i neroazzurri, il piano B ha un nome e cognome: Perr Schuurs. Il difensore olandese classe 1999 è in forza al Torino che lo ha prelevato lo scorso anno dall'Ajax. La valutazione dell'ex lanciere è di almeno 30 milioni di euro e Cairo vende a caro prezzo i suoi gioelli. Schuurs proprio nella partita contro il Milan ha messo a segno la sua prima rete in questa stagione.