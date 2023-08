Mercato Lazio, Sarri preferisce Guendouzi a Samardzic: una trattativa non semplice

Sarri su Guendouzi e Samardzic, il tecnico avrebbe resa pubblica la sua preferenza. La società biancoceleste nonostante il campionato già iniziato, sta continuando a muoversi sul mercato per sciogliere gli ultimi nodi. Sarri ribadisce all’uomo mercato la necessità di rinforzare il centrocampo.

Lazio, Maurizio Sarri su Guendouzi e Samardzic, secondo ultime indiscrezioni il tecnico avrebbe presentato la sua preferenza. Come riportato da Il Messaggero, l’allenatore ha ribadito all’uomo mercato la necessità di rinforzare il centrocampo. I biancocelesti sono alla ricerca di un vice-Provedel che possa migliorare la rosea, il club risulta essere al lavoro col Marsiglia per l'ex Arsenal. Certamente, quest'ultima, una trattativa non semplice.

Sarri su Guendouzi e Samardzic: incontro tra Sarri e Fabiani

La società, nonostante il campionato già iniziato, si sta muovendo sul mercato per sciogliere gli ultimi nodi. Secondo quanto riportato dall'edizione de Il Messaggero: "Il Marsiglia chiede 20 milioni". Dopo la sconfitta di Lecce, a Formello è avvenuto il confronto tra il tecnico Maurizio Sarri e il ds Angelo Fabiani. Come ribadito dal giornale, l'allenatore biancoceleste ha confermato che la necessità attuale consiste nel rinforzare la zona del centrocampo. La preferenza ricadrebbe sul centrocampista francese Matteo Guendouzi di Lazar Samardzic: l'accordo tra i due sembra essere giunto al termine.

Il vicecampione del mondo nel 2022 si è avvicinato al club capitolino e ha dato l'ok per far iniziare la negoziazione tra i club. Non manca che trattare con l'Olympique Marsiglia per trovare la giusta cifra per concludere l'affare.

Deludente prestazione a Lecce

Un esordio deludente per la squadra di Sarri a Lecce che perde in trasferta per 2 a 1. I biancocelesti prendono 2 gol in poco più di un minuto dopo essere stata a lungo in vantaggio con 1 gol di Immobile. Dopo il match la squadra torna ad allenarsi in vista della sfida a Genoa allo Stadio Olimpico.