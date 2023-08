Lecce-Lazio, Immobile: "La squadra come mentalità deve fare ancora qualcosa in più"

Dopo la sconfitta contro il Lecce di D'Aversa, l'attaccante Ciro Immobile compie alcune dichiarazioni sulle cause del KO. Non può mancare, inoltre, un commento sulle voci di mercato di un suo possibile addio: "Ci sono state delle offerte ma io volevo rimanere qui".

Lazio, dichiarazioni Ciro Immobile a seguito della sconfitta contro il Lecce di Roberto D'Aversa, all'esordio di campionato di Serie A 2023/24. Non è bastato il gol al 26' di Ciro a portare a casa i 3 punti.Ll'uno-due improvviso dei padroni di casa di Almqvist e Di Francesco, rispettivamente all'85 e all'87', porta a casa il match. Come riportato su SkySport, l'attaccante compie alcune dichiarazioni sul ko della prima giornata. Aggiunge un commento sulle voci di mercato: "Ci sono state offerte ma io volevo rimanere qui". Non manca il commento sull'addio di Mancini alla Nazionale: "Insieme abbiamo fatto la storia".

Abbiamo potuto notare come il match sia nettamente cambiato negli ultimi minuti del secondo tempo. Prima Immobile spreca una buona occasione mandando sulla traversa lo 0-2 all’83’, poi all’85’ arriva il pari del Lecce con Almqvist che dal limite al volo batte Provedel.

Dichiarazioni Immobile: "Ci sono state offerte ma io volevo rimanere qui"

La Lazio perde 2-1 contro il Lecce di D'Aversa nel match valido per la 1ª giornata di campionato. I biancocelesti vanno in vantaggio nel primo tempo al 26' con Immobile. I pugliesi la riprendono negli ultimi minuti di gioco con Almqvist e Di Francesco. Ciro analizza la sconfitta: "Non va bene perché sappiamo che questa squadra per migliorare quanto di buono ha fatto lo scorso anno deve fare cose straordinarie". Sulle voci di mercato: "Ci sono state offerte ma io volevo rimanere qui". Sull'addio di Mancini alla Nazionale: "Insieme abbiamo fatto la storia".

Immobile commenta il ko della Lazio: "La partita di stasera preoccupa perché questa squadra deve fare qualcosa di straordinario per migliorare quanto fatto lo scorso anno. Quindi ci sono dettagli che sono da migliorare perché se non curati ribaltano il risultato. Questa gara è stata come quella dello scorso anno e questo significa che la squadra come mentalità deve fare ancora qualcosa in più".

Sulle voci di calciomercato

Durante il mercato sono circolate delle voci circa un possibile addio di Immobile: "A un certo punto sono arrivate delle offerte che mi fanno tentennare ma alla fine non si è concluso niente perché avevo voglia di stare qui e di cancellare quello che è stato lo scorso anno, stare bene fisicamente e avere voglia di fare quello che faccio sempre. Peccato per la partita perché potevamo fare il secondo gol ma è stato bravo Falcone a impedirlo".

Sull'addio di Roberto Mancini

Riguardo la Nazionale e l'addio di Roberto Mancini: "Sono rimasto sorpreso perché sembrava si stesse aprendo un altro ciclo. Ora riparte tutto daccapo. Sono comunque felice di poter lavorare con un nuovo allenatore, ringraziamo Mancini per tutto quello che abbiamo fatto con lui, è stato qualcosa di straordinario, abbiamo fatto la storia nel bene e nel male, ora si va avanti, devo fare bene con la Lazio per presentarmi bene in Nazionale".