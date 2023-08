Pavard titolare già a Cagliari?

In casa Inter si attende solo l'ufficialità dell'approdo del francese. Per Pavard si è ai dettagli con il Bayern Monaco e Inzaghi conta di averlo già a disposizione lunedì contro il Cagliari e il tecnico neroazzurro potrebbe schierarlo addirittura titolare

Pavard vuole l'Inter e sta disertando anche gli allenamenti col Bayern di Monaco. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore non si è presentato agli allenamenti di ieri: "Febbre da Inter. Già perché talmente voglia di raggiungere la sua nuova squadra che ha finito per ammalarsi. Almeno è questa la motivazione ufficiale fornita ieri dal Bayern per spiegare la sua assenza dall’allenamento. Tutto può essere, ma, alla luce della situazione, è normale avere dei sospetti. La sensazione, infatti, è che il francese si sia stufato di aspettare." E sembra sempre più vicino il suo arrivo a Milano: per lui i neroazzurri sborseranno circa 30 milioni di euro, bonus compresi. Il 27enne francese

Pavard titolare già col Cagliari?

Il Bayern prima di cedere il francese vorrebbe trovare un sostituto e i nomi sul tavolo sono molti, come riporta il quotidiano romano: "Ad ogni modo, il Bayern prosegue la sua ricerca, che ora, da Geertruida del Feyenoord si è allargata pure a Klostermann del Lipsia (e probabilmente pure a qualche altro profilo), ma ormai Pavard pensa soltanto all’Inter. Così ieri, nonostante l’indisposizione, ha comunque trovato tempo e modo di commentare un post su Instagram del suo vecchio ma anche futuro compagno Sommer, in merito alla seduta di allenamento del mattino alla Pinetina. In aggiunta, dopo l’Inter, sullo stesso social, si è messo a seguire pure Javier Zanetti. Più di così è difficile manifestare la sua voglia, a questo punto travolgente, di Inter". Marotta, e Inzaghi, sperano di avere il francese quanto prima e non è esclusa la titolarità contro il Cagliari, vista la situazione degli altri componenti del reparto difensivo. Darmian e Acerbi non sono al 100% e Bisseck non è parso ancora pronto.