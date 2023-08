Sky annuncia: la Fiorentina ha ceduto Castrovilli in Premier. I dettagli

Notizia improvvisa per quanto riguarda il calciomercato della Fiorentina: Gaetano Castrovilli è stato ceduto in Premier League (al Bournemouth), dopo la lunga trattativa per il rinnovo con la Viola non andata a buon fine. Tutti i dettagli dell'operazione.

Sky ha appena lanciato una notizia che ha del clamoroso. Gaetano Castrovilli, il 10 della Fiorentina, che molti tifosi gigliati fino a poco tempo fa pensavano di poter trasformare in una bandiera viola, ha invece deciso di andare a giocare in Premier League.

La Fiorentina lo ha ceduto agli inglesi del Bournemouth per una cifra di 12 milioni di euro più bonus (14 più bonus secondo La Gazzetta dello Sport). Riprendendo, invece, le indiscrezioni lanciate dal noto giornalista Nicolò Schira per la testata giornalistica ViolaNews, al giocatore è stato garantito un contratto di 5 anni (fino al 2028), con un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione che, con i bonus, possono diventare 4.

Vedremo come la Fiorentina si muoverà a centrocampo (per il dopo Castrovilli), considerando la posizione di Amrabat ancora in discussione. In entrata, domani sarà il giorno di Yerry Mina, mentre per la porta continua il ballottaggio tra tre profili: Grabara, portiere polacco che gioca in Danimarca, Perri, portiere italo-brasiliano del Botafogo ed Audero della Sampdoria.