Cagliari: finalmente arriva una buona notizia da un giocatore infortunato

Buone notizie in casa Cagliari sul fronte recupero degli infortunati, in particolare per quanto riguarda Mancosu. Giocatore fondamentale da raccordo tra il centrocampo e l'attacco per la squadra di Ranieri, come già avvenuto nella passata stagione. Per una squadra che stenta a trovare con continuità la via della rete, il suo eventuale recupero e la sua gestione all'interno dei dettami tecnici potrebbero essere un valore aggiunto.

Le condizioni di Mancosu

Come riportato da L’Unione Sarda, potrebbero arrivare buone notizie per Mancosu, trequartista del Cagliari, praticamente mai a disposizione dall’inizio della preparazione. Il numero 5 rossoblù, che si è trascinato un problema al ginocchio dalla passata stagione, sta recuperando dall’intervento per la lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro dello scorso 31 luglio. Probabile che questa settimana venga utilizzata per mettersi al passo dei compagni, con l’obiettivo, nella prossima, di tornare finalmente in gruppo. Recupero fondamentale anche nelle rotazioni dal centrocampo in avanti per mister Claudio Ranieri.