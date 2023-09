Calciomercato Cagliari: svincolato di lusso in arrivo a centrocampo?

Il calciomercato estivo si è concluso da qualche giorno ma il Cagliari sta pensando ancora ad un nuovo acquisto, ovviamente tra gli svincolati. Si tratta di un giocatore che ha calcato per diversi anni i campi della Serie A e conosce a menadito il campionato italiano.

Il nome dello svincolato accostato al Cagliari

Il Cagliari ha terminato il calciomercato estivo con l'acquisto di Petagna, ma potrebbe effettuare di nuovo un colpo di mercato. Il Cagliari ha come prossimo avversario l’Udinese alla ripresa del campionato e starebbe pensando ad un colpo a sorpresa: lo rivela il Secolo XIX che indica in Roberto Pereyra il possibile obiettivo dei sardi. Il Tucu da settimane è in contatto con l’Udinese ma non riesce a trovare l’accordo. Anche la Fiorentina starebbe pensando a lui, a conferma che l’argentino è uno dei giocatori più appetiti nel mercato degli svincolati.