Calciomercato Fiorentina: Maxime Lopez ed il voto finale

Una breve analisi delle ultime mosse di calciomercato della Fiorentina, sia in entrata che in uscita. E la valutazione finale al lavoro dei dirigenti gigliati in tutta questa sessione estiva di mercato che si chiude con la cessione di Amrabat (Jovic verso il Milan?) e l'arrivo di Maxime Lopez.

Si concluderà tra pochissimo la sessione del calciomercato estivo per quanta riguarda il calcio italiano, stagione 2023/2024. In quest'articolo daremo le ultimissime notizie sul mercato della Fiorentina e faremo il punto sulla rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Fiorentina: le ultime news

Giornata intensa per la Fiorentina questa prima di settembre ed ultima di mercato. La Viola, che ieri sera ha ottenuto il pass per i gironi di Conference League, dopo la vittoria contro il Rapid Vienna, ha deciso di mantenere una rosa molto ampia a disposizione di Vincenzo Italiano.

Amrabat è riuscito ad ottenere quello che voleva e cioè la cessione al Manchester United, ma le condizioni sorridono anche alla società gigliata: 10 milioni di euro per il solo prestito, più 20,5 per l'eventuale riscatto (ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori 5 di bonus).

In sostituzione è arrivato un calciatore dalle caratteristiche molto diverse: Maxime Lopez. Il piccolo centrocampista proveniente dal Sassuolo (che compirà 26 anni il prossimo 4 dicembre) si trasferisce a Firenze con la formula del prestito oneroso (per 1 milione di euro), con diritto di riscatto (per ulteriori 9).

In difesa, invece, Martinez Quarta è rimasto e, nonostante questo, la Viola ci ha riprovato per il belga Theate (ex Bologna), ma il Rennes ha spento ogni possibilità.

Fiorentina: la valutazione della rosa a disposizione di Italiano

Vincenzo Italiano si trova quindi in questo momento più di due formazioni da allenare: numericamente la rosa a disposizione è enorme (così come molto lunga ci auguriamo possa essere la stagione gigliata), anche se qualche esubero potrebbe partire più in là, perché il calciomercato non termina ovunque nel Mondo alle ore 20 di stasera, come succederà invece in Italia (attenzione pure a Jovic che potrebbe finire al Milan negli ultimi minuti di trattative).

Il nostro voto è 6,5: voto positivo senza dubbio, manca un po' di fisicità in mezzo al campo (ma attenzione ad un eventuale utilizzo di Barak anche come centrale di centrocampo, oltre che come trequartista) e non è arrivato un top come centrale di difesa.

Per il resto tante opzioni, in particolare tra seconde punte, trequartisti ed esterni d'attacco, dove il mister gigliato potrà veramente sbizzarrirsi nelle scelte.

Infine i portieri: la scelta di Oliver Christensen vi convince? La parola alle nostre lettrici ed ai nostri lettori.........