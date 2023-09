Calciomercato Juventus: nel mirino di Giuntoli Fofana e non solo...

Niente Coppe, ma non per tutta la Juventus. Stasera la Champions League inizierà senza Danilo e compagni, squalificati per una stagione dall’Uefa, così a “giocarla” saranno i dirigenti bianconeri. Giuntoli ha in programma qualche viaggio esplorativo sui campi di Champions.

La Juventus dopo aver chiuso l’estate con un solo vero colpo di calciomercato, Timothy Weah acquistato per 10 milioni più bonus dal Lilla, alla Continassa si guardano intorno alla ricerca di nuovi rinforzi sostenibili. Meglio se a centrocampo dove, al momento, non si hanno certezze sul futuro in bianconero di Paul Pogba. Magari la tre giorni europea farà sbocciare nuove idee e allargherà la lista dei centrocampisti nel mirino per l’eventuale dopo Polpo.

Alla Juventus piace Fofana

Intanto, a prescindere dagli appunti di questi tre giorni, la Juventus sembra guardare soprattutto ai connazionali di Rabiot e Pogba. Manuel Kuadio Koné (Borussia Monchengladbach) e Habib Diarra non saranno protagonisti nelle Coppe come la Juventus, ma nei mesi scorsi sono già stati seguiti più volte dal vivo - e promossi - dagli uomini bianconeri. Tra il 22enne Koné, pronto a tornare in campo dopo gli acciacchi estivi, e il 19enne Diarra, già sondato in agosto, nei radar della Signora spunta un altro centrocampista transalpino: quel Youssouf Fofana, 24 anni, che ha il contratto in scadenza con il Monaco nel 2025. Riporta la notizia La Gazzetta dello Sport.