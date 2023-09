Calciomercato Milan: nel giorno del derby arriva una bomba di mercato, il Psg vuole...

Il Milan ha chiuso la sessione estiva di calciomercato riuscendo a portare a Milanello ben 10 volti nuovi, di cui tre già si sono presi con forza la maglia da titolare: Loftus-Cheek, Reijnders e Pulisic. Tutto questo, rinunciando solamente a un giocatore fondamentale delle scores stagioni rossonere, ovvero Sandro Tonali, passato per circa 70 milioni al Newcastle. Una scelta importante che ha permesso al Milan di lavorare tranquillamente e a piacimento sul calciomercato. Il prossimo calciomercato potrebbe prendere spunto da questo?

Il Psg alla carica per Theo Hernandez

Luis Enrique, come scrive il portale Fichajes.net e riportato dal sito pianetamilan.it, sarebbe alla ricerca di un grande colpo per il prossimo calciomercato estivo e il nome sarebbe quello di Theo Hernandez. Il tecnico del PSG avrebbe inserito in cima alla lista dei desideri il terzino del Milan. Il PSG avrebbe intenzione di preparare un assegno da 60 milioni di euro,oltre a un ricco ingaggio per il terzino, per cercare di strappare Theo Hernandez al Milan. Il francese è uno dei pilastri dei rossoneri e serviranno follie di squadre estere per far titubare la dirigenza rossonera.