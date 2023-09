Dove vedere Inter-Milan sabato, Derby di Serie A su Sky o DAZN?

Dove vedere Inter-Milan sabato. Ecco dove sarà possibile visionare il Derby di SERIE A. Sky o DAZN? Tutti i dettagli sulla partita: statistiche e bilancio delle due squadre e le probabili formazioni. Sarà un match tutto da scoprire a cui i tifosi non vedono l'ora di assistere

Dove vedere Inter-Milan sabato, il Derby di Serie A potrà essere visto su SKY o DAZN? Prima uno sguardo al match.

Sabato 16 settembre 2023, alle ore 18.00, andrà in scena allo Stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano, il Derby al vertice della classifica per Inter-Milan, sfida valida per la quarta giornata di campionato.

Sarà uno scontro di tutto rispetto, con le due compagini appaiate al primo posto a quota nove punti, a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Lo scontro diretto potrebbe sancire la "fuga" di una delle due.

Con cinque stracittadine disputate nella stagione scorsa, il bilancio è a favore dell'Inter, che ha trionfato in quattro occasioni, che comprendono anche le due semifinali di Champions League. Il Milan ha invece vinto soltanto nel primo incrocio, in Serie A.

Il match vedrà opporsi due dei calciatori più in forma del massimo campionato: Lautaro Javier Martínez e Rafael Leão. Con 5 reti all'attivo, l'argentino guida la classifica marcatori, davanti a Olivier Giroud con 4 reti. Il portoghese ha segnato il raddoppio dei rossoneri all'Olimpico contro la Roma, che ha siglato la vittoria, venerdì 1 settembre 2023.

Dove vedere Inter-Milan sabato Derby di Serie A, Lautaro contro Leão?

Dove vedere Inter-Milan sabato Derby di Serie A? Inter-Milan sarà trasmessa in diretta TV su DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta live anche sulle frequenze di Radio Uno Rai.

Per la prima volta in Italia, la telecronaca di Inter-Milan sarà a tre voci. Telecronista e Seconde voci. Pierluigi Pardo sarà accompagnato nel racconto da due commentatori tecnici: Massimo Ambrosini, storica bandiera del Milan con cui si è laureato due volte Campione d'Europa, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, che ha guidato sia la Primavera, sia la Prima Squadra della società nerazzurra.

DAZN è l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora al costo di 29,99 euro/mese

Le probabili formazioni di Inter-Milan Derby di sabato

INTER (3-5-2): Sommer; Damian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Simone Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Thiaw, Theo Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Jović, Rafael Leão. All.: Stefano Pioli.

Arbitro: Simone Sozza della Sezione A.I.A. di Seregno (MB)

Assistenti: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini

IV uomo: Marco Guida

Var: Aleandro Di Paolo

Avar: Marco Piccinini