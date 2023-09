Juve, ultime trattative per Vlahovic: ecco il piano per il rinnovo, fino al 2028?

Juventus, trattative contratto per Dusan Vlahovic, dopo una estate tormentata causa le voci sul suo possibile abbandono del club. Al momento, Il contratto di Vlahovic scade nel 2026, ma i bianconeri sarebbero pronti ad estenderlo fino al 2027 o 2028, con un ritocco sull'ingaggio. Il contratto passerebbe da 9 milioni attuali fino a 12 dell'ultimo anno contrattuale pianificato. Secondo quanto riportato da Tuttosport nelle prossime ore partirà la trattativa per il prolungamento del suo contratto, attualmente in scadenza nel 2026, e proprio per questo motivo nei giorni scorsi è arrivato a Torino l'agente del serbo, Darko Ristic, che sabato ha assistito al match Juventus-Lazio.

Trattative contratto Vlahovic: Giuntoli e Manna rivedono l'accordo?

Una vera e propria rinascita quella di Dusan Vlahovic e la società lavora per elaborare un meritato rinnovo. Il giocatore ha preso le misure e si muove a proprio agio in campo, ritrovando gol, continuità e sorrisi. Lo stipendio attuale del centravanti è di 9 milioni di euro più bonus, ma con molta probabilità è pronto a crescere fino a 12 milioni. Nonostante il netto miglioramento del giocatore, Giuntoli e Manna desiderano rivedere l'accordo: per una società che dà un occhio al bilancio, la cifra risulta essere veramente molto alta.

L'idea è arrivare fino al 2028 con uno stipendio lievitato

Il bomber classe 2000 ha finalmente ritrovato il sorriso e l'idea della Juventus, oggi, è quella di arrivare al rinnovo fino al 2028. Lui stesso, ai tempi, ha voluto fortemente la maglia bianconera rispetto a quella viola, preferendola anche ai ricchissimi progetti inglesi. Ovviamente, da una parte l'intesa economica che deve soddisfare il serbo, dall'altra il bilancio del club che deve essere sostenibile: in attesa di una fumata bianca che tutti sembrano volere.