Calciomercato Juventus, un nome in pole per sostituire Pogba

La vicenda sul doping che ha coinvolto Paul Pogba ha costretto la Juventus a correre ai ripari in vista del calciomercato di gennaio: se dovesse essere confermata la sospensione del centrocampista francese, i bianconeri avrebbero già individuato il suo sostituto.

Sono giorni burrascosi quelli che stanno coinvolgendo la Juventus e in particolare Paul Pogba. Dopo tutti i problemi fisici che hanno costretto il francese a saltare gran parte della passata stagione e ne avevano frenato l'utilizzo in quella corrente, il calvario sembrava potessere essere giunto al termine prima dell'ultima notizia. Pogba è infatti recentemente risultato positivo ad un test antidoping effettuato subito dopo la partita tra Udinese e Juventus. Tuttavia, il giocatore e la società bianconera sono ancora in attesa delle controanalisi che si svolgeranno il 5 ottobre, le quali potrebbero sciogliere la sospensione o allungarla fino a 4 anni come squalifica massima. Nel frattempo, la Juve guarda già al calciomercato di gennaio per un possibile sostituto del centrocampista ex Manchester United.

L'obiettivo per il calciomercato invernale

Il giocatore che andrebbe a ricoprire il ruolo di Pogba nella Juventus è un nome già noto alla società bianconera. Il lungo corteggiamento avvenuto nella sessione di calciomercato appena conclusa nei confronti di Thomas Partey potrebbe infatti non essere finito. Secondo quanto riportato da Football Insider, il centrocampista ghanese non rientrerebbe più nei piani di Mikel Arteta a causa della forte concorrenza tra i pari ruolo (specialmente dopo l'arrivo di Declan Rice in quel di Londra), e questo potrebbe convincere il 30enne, in scadenza di contratto a giugno 2025, a sposare la causa bianconera.