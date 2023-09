Milan, stagione di mercato 2023/24 chiuso in attivo: è lei a investire di più!

Il Milan chiude la stagione di mercato di Serie A 2023/2024 in attivo. Scopriamo insieme i dettagli riguardo acquisti e cessioni dei rossoneri. Come sappiamo, il Napoli ha sborsato 100 milioni con un saldo a -26. Ingenti entrate invece per l’Atalanta: +67, poi Roma e Sassuolo. Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sul mercato delle 20 squadre del campionato italiano, il Milan si trova in testa. Il quotidiano ha analizzato tutti gli acquisti e cessioni per poi valutare il quantitativo di perdita o guadagno delle società.

Milan chiude mercato in attivo: club con maggior perdita?

Ricordiamo che, il Milan non è solo la squadra della A che ha investito di più, ma anche quello che ha chiuso con il passivo maggiore, nonché 37 milioni. L’operazione più dispendiosa equivale a quella di Chukwueze, acquistato dal Villareal per 20 milioni più gli 8 di bonus. Nel rapporto, la squadra rossonera, perde i 37 milioni in negativo frutto di 113,5 milioni di euro spesi fra acquisti e riscatti e 76,5 milioni di euro dalle cessioni seguita dal Torino a -34,35 milioni, Monza -27,25 e Napoli a -26.

Gli incassi di Roma, Sassuolo, Atalanta, Genoa e Inter

In questo mercato di Serie A 2023/24 il Genoa si trova alla pari con 12 milioni per gli innesti e altrettanti incassi da chi ha lasciato il capoluogo ligure. L'Inter chiude in attivo di 1 milione, 101 milioni di euro le cessioni e 102 gli acquisti. Occupa il primo posto di questa speciale classifica l’Atalanta con un attivo di 67 milioni di euro, 69,5 milioni gli arrivi e 136,5 milioni le partenze, Roma con 62,5 milioni e il Sassuolo con 51,5 milioni di euro.