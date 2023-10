Calciomercato Cagliari: clamoroso addio già a gennaio per un centravanti?

Il Cagliari in questo campionato non è riuscito a trovare la via della rete con continuità. Deludenti le prestazioni di Shomurodov che a gennaio potrebbe addirittura essere messo sul mercato. Ecco di seguito le ultime novità a riguardo e le possibilità di partenza.

Nel Cagliari che ha iniziato in sordina questo campionato di Serie A, sono diversi i nuovi acquisti che fin qui hanno deluso. Quasi tutti però hanno delle attenuanti, come il tardo arrivo di Wieteska e Hatzidiakos, oppure il problema fisico rimediato all’esordio contro il Bologna per Petagna. Chi non ha certo una giustificazione, come riporta calciocasteddu.it è Eldor Shomurodov. L’uzbeko ha fatto tutta la preparazione con il gruppo di Ranieri, è reduce da una mezza stagione da titolare allo Spezia e non ha avuto a che fare con l’infermeria. Eppure la condizione appare scarsa, così come l’applicazione ai principi dell’allenatore.

Shomurodov verso la cessione a gennaio?

Shomurodov resta quindi lui l’unico vero cruccio della dirigenza rossoblù, che proprio per le poche attenuanti alle deludenti prestazioni potrebbe valutarne un addio anticipato a gennaio. Ranieri stesso lo aveva avvisato dopo la gara con il Milan, dicendo non troppo velatamente che il ritorno di Lapadula gli avrebbe tolto ancora spazio se non avesse cambiato passo. Quest'ultimo che non è avvenuto e ora in società stanno davvero pensando alla cessione già a gennaio, con un suo ritorno alla Roma.