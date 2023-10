Cagliari: il top player riuscirà a tornare in tempo per la sfida contro la Salernitana?

Il Cagliari ha diperato bisogno di reti e soprattutto di punti. Dopo la pausa per le Nazionali il prossimo avversario si chiamerà Salernitana, del nuovo allenatore Filippo Inzaghi. Dovrebbe e potrebbe tornare in tempo proprio il centrocampista Nandez.

Il Cagliari, sotto la guida di mister Claudio Ranieri, è in fase di preparazione per l’incontro di massima importanza contro la Salernitana. Questa sfida potrebbe definirsi come una vera e propria battaglia per la salvezza contro la squadra allenata da Filippo Inzaghi. Dubbio Nandez, ovviamente non legato ad una eventuale scelta tecnica, ecco perchè nel dettaglio.

Nandez tornerà in tempo per la Salernitana?

Il Cagliari potrebbe e dovrebbe schierare Nandez contro la Salernitana, il top player di centrocampo tornerebbe dagli impegni con la Nazionale proprio a ridosso dell'importantissimo match. Dunque chi gioca contro i granata? L’impressione è che nulla, come sottolineato sopra ad oggi, possa levare una maglia da titolare a Nahitan Nandez. Il centrocampista, reduce dagli impegni con la Nazionale uruguaiana, dovrebbe fare ritorno tra il 19 e il 20 ottobre, proprio in tempo per la partita contro la Salernitana. La sua presenza sarà un fattore determinante per il Cagliari in questo importante confronto di Serie A. Riporta la notizia cagliarinews24.com.