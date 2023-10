Calciomercato Cagliari: il nome a sorpresa della punta che saluterà a gennaio

Il Cagliari in questo avvio di campionato ha smarrito la via della rete e nemmeno uno degli acquisti di punta del mercato estivo come Shomurodov è riuscito a risolvere. Anzi per lui circolano insistentemente voci di una possibile cessione nel calciomercato invernale.

Per il Cagliari doveva essere uno dei migliori acquisti della scorsa sessione estiva e invece finora è stata una delusione. Stiamo parlando dell'attaccante Eldor Shomurodov, arrivato con buoni propositi e con la benedizione di Ranieri. In questa prima parte di campionato per lui però solo occasioni fallite e la sensazione di essere capitato "per caso" nel Cagliari. Ragion per cui la società sta riflettendo, in maniera se vogliamo anche clamorosa al suo addio già a gennaio.

Shomurodov in partenza già a gennaio?

Le prestazioni al Cagliari di Eldor Shomurodov, come riporta anche cagliarinews24, non hanno lasciato impressioni positive. Anche in caso di salvezza, ad oggi, sembra difficile una permanenza in Sardegna dell’uzbeko. Il classe ’95 dovrà far cambiare idea con le prestazioni, alzando il livello del suo apporto al match, Finora Shomurodov non è ancora riuscito a siglare il primo gol con il Cagliari. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante di proprietà della Roma potrebbe addirittura partire nel calciomercato di gennaio.