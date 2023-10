Cagliari: Radunovic o Scuffet, il titolare contro la Salernitana sarà...

Il Cagliari di Claudio Ranieri ha bisogno di trovare con continuità la via della rete, ma anche di cercare di mantenere la porta inviolata. Nella prossima gara contro la Salernitana chi sarà il titolare tra Radunovic e Scuffet? Ecco di seguito il favorito.

Salernitana-Cagliari in arrivo nel prossimo turno di campionato e sarà una partita già importantissima per la squadra di Ranieri. Nella testa del mister sardo oltre ai dubbi offensivi e a quelli di natura fisica di Luvumbo, circolano anche quelli sulla titolarità del portiere. Corsa a due ovviamente tra Radunovic e Scuffet? Sarà riconfermato il secondo o si punterà di nuovo sul primo?

Scuffet favorito su Radunovic

Come riporta Cagliarinews24 in casa Cagliari terrà banco fino all’ultimo il ballottaggio tra i pali tra Boris Radunovic e Simone Scuffet. Quest’ultimo ha esordito con i rossoblù nella gara interna contro la Roma prendendo il posto del compagno dopo alcuni errori nelle partite precedenti che hanno portato Ranieri a dare una chance all’estremo difensore italiano. Contro la Salernitana il favorito e il probabile titolare è ancora Scuffet per difendere la porta del Cagliari, nonostante i quattro gol incassati contro la Roma ma che lo vedono esente da colpe. Ma Radunovic, appena scalzato della titolarità, non vuole mollare la presa.