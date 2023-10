Calciomercato Cagliari: torna protagonista a sorpresa un centrocampista, rinnovo clamoroso?

Il Cagliari ritrova in un momento molto difficile uno dei suoi centrocampisti più importanti, si tratta di Viola. Il centrocampista potrebbe rinnovare a sorpresa. Ecco le ultime novità per uno degli uomini che Ranieri reputa decisivi nella rosa dei sardi.

Dopo la pausa internazionale, il Cagliari di Claudio Ranieri è tornato ai ritmi intensi degli allenamenti presso il centro sportivo di Asseminello, preparandosi per la prossima sfida di Serie A. I rossoblù si stanno concentrando sulla partita dell’Unipol Domus, dove affronteranno il Frosinone dell’ex di turno Eusebio Di Francesco.

Viola e il Cagliari ancora insieme a sorpresa?

Intanto, come riporta il sito Cagliarinews24, non manca l’occhio vigile e costante del calciomercato. Cosa ne sarà del centrocampista Nicolas Viola? Arrivato nell’estate post retrocessione, il 34enne indossa la maglia numero 10 sulle spalle. Sembra difficile che il club isolano possa proporre un rinnovo all’ex Benevento e Bologna. Ad oggi, l’impressione è che le strade delle due parti potrebbero dividersi a fine stagione. Viola dovrà mettersi in gioco e continuare con il rigore e la professionalità che lo hanno da sempre contraddistinto e mettersi in mostra il più possibile per convincere il Cagliari a continuare a puntare su di lui. Ranieri lo considera importante e nonostante la strada della separazione sembri la più valida, non è da escludere un clamoroso rinnovo.