Calciomercato: duello Inter-Fiorentina per un attaccante

Il sipario sul calciomercato è calato da alcune settimane ma le trattative continuano anche a stagione in corso. L'Inter avrebbe messo gli occhi su Serhou Guirassy per rinforzare il reparto offensivo; possibile asta con la Fiorentina per l'acquisto del franco-guineano dello Stoccarda.

Nonostante l'ottimo avvio di stagione, soprattutto in fase realizzativa, l'Inter potrebbe presto puntellare ulteriormente il reparto offensivo soprattutto in ottica futura. Il recente infortunio di Marko Arnautovic e l'età avanzata di Alex Sanchez non permettono progettualità a lungo termine ed è chiaro che la dirigenza nerazzurra stia valutando soluzioni in tal senso in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Stando a quanto riporta Sportmediaset, nel mirino dell'attuale capolista di Serie A sarebbe finito Serhou Guirassy, attaccante classe '96 dello Stoccarda.

Calciomercato Inter, fari puntati su Serhou Guirassy: i numeri da record dell'attaccante

L'inizio di stagione di Serhou Guirassy in Bundesliga è forse il fattore principale ad aver innescato il possibile interesse dell'Inter. Il franco-guineano si trova al primo posto della classifica cannonieri; 10 reti messe a segno nelle prime 6 giornate di campionato, una statistica per nulla banale. Il centravanti classe '96 è uno dei principali artefici della dell'ottimo avvio del club tedesco, attualmente al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dal Bayer Leverkusen capolista. Se dovesse continuare così, Guirassy potrebbe mettersi in evidenza anche come protagonista delle prossime sessioni di calciomercato.

Per Serhou Guirassy l'Inter non è sola: anche la Fiorentina sul centravanti

Come anticipato, il possibile interesse dell'Inter per Serhou Guirassy non è immune alle insidie di calciomercato. Per il franco-guineano ci sarebbe in corsa anche la Fiorentina. La dirigenza viola potrebbe dunque inserirsi nella trattativa dando il via ad una vera e propria asta; una circostanza che non giocherebbe a favore di entrambe; il prezzo dell'attaccante potrebbe così lievitare ulteriormente. In ogni caso, siamo ancora lontani dalla riapertura del calciomercato e la storia insegna come determinate piste possano accendersi e spegnersi da un momento all'altro. Sul futuro di Guirassy - riporta Sportmediaset - si è espresso anche Fernando Meira, sottolineando come sia difficile credere che l'attaccante classe 1996 possa restare allo Stoccarda nel prossimo futuro. E' evidente che l'interesse sul giocatore sia già giunto all'attenzione della dirigenza del club tedesco.