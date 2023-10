Calciomercato Inter, scelto il portiere del futuro

La porta dell'Inter potrebbe già cambiare padrone, Sommer infatti si avvia verso la fine della carriera con i suoi 34 anni e Audero è solo in prestito dalla Sampdoria. Marotta sta cercando un nuovo numero uno giovane che possa essere una colonna per i nerazzurri

La caccia al portiere non è finita per l'Inter che dopo l'addio di Onana si è cautelato con Sommer e Audero in estate. I due estremi difensori sono arrivati dopo che la trattativa per Trubin non è andata a buon fine, con l'ucraino che è poi finito al Benfica e sta dimostrando tutto il suo valore. Il suo non è stato però l'unico nome vagliato, un altro potrebbe tornare di moda nei prossimi mesi.

Calciomercato Inter, sarà Bento il nuovo portiere

Marotta e Ausilio hanno infatti provato a portare a Milano il brasiliano Bento, 24 anni di proprietà dell'Atletico Paranaense. Il club carioca ha però fatto muro e mai ha avvallato le richieste nerazzurre e così anche questa trattativa non è riuscita a decollare. Il nome del numero uno è sempre sulla lista dei dirigenti nerazzurri che già a dicembre potrebbero tornare alla carica, non tanto per acquistare il giocatore a gennaio ma per iniziare a trattare per la prossima estate.

Bento, che non solo è un ottimo portiere tra i pali ma anche piedi dolci e buona visione di gioco, sarebbe così diventato il prescelto per l'Inter del presente e del futuro, a 24 anni ha già l'esperienza giusta per essere protagonista in Europa. La trattativa però non sarà affatto semplice, i brasiliani a oggi non si sono mossi dalla richiesta di 60 milioni di euro della clausola rescissoria, cifra ovviamente troppo alta per l'Inter che però proverà a sedersi al tavolo magari cercando di avere una sponda del giocatore.