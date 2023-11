Calciomercato Lecce: incredibile richiesta da parte una big per due giocatori giallorossi

Il Lecce dopo aver perso in casa contro il Torino è pronto a rituffarsi in campionato. Intanto arrivano già le prime sirene di calciomercato, riguardanti due giocatori importanti giallorossi. Nel mirino dell'Inter finiscono Krstovic e Ramadani, le novità.

Il Lecce dopo l'avvio scoppiettante, almeno dal punto di vista dei risultati ha fatto dei passi indietro. Sicuramente la squadra di D'Aversa ha tutte le possibilità per ritrovare punti e gioco. Intanto arrivano le prime sirene di calciomercato, riguardanti due giocatori importantissimi nello scacchiere tattico giallorosso. Stiamo parlando del centravanti Krstovic e del centrocampista Ramadani. Su di loro piomba addirittura una big del campionato italiano come l'Inter.

L'Inter piomba su due big del Lecce

Secondo Pianetalecce.it e come riportato da calciomercato.com, Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, oltre a Nikola Krstovic, sta monitorando personalmente e da vicino le prestazioni del centrocampista 27enne Ramadani del Lecce. Due i giocatori del Lecce dunque che interessano addirittura ad una big come l'Inter. Krstovic è una punta letale che potrebbe davvero far comodo alla squadra di Simone Inzaghi in un futuro prossimo, così come Ramadani, metronomo, che potrebbe mettere ordine e qualità al centrocampo o essere di sicuro un buon cambio, considerando le tante partite dei nerazzurri.