Calciomercato Milan: dal Real Madrid vuole tornare Brahim Diaz, ma la Premier chiama...

Brahim Diaz ha lasciato ottimi ricordi in casa Milan e vorrebbe tornare li dove è diventato definitivamente grande, ma le sirene della Premier League hanno il loro fascino. Non tanto per il giocatore che tornerebbe a Milano, ma per le casse del Real Madrid.

Al Milan lo ricordano tutti con affetto e con grande professionalità, oltre che importanza all'interno degli schemi tattici dei rossoneri. Stiamo parlando di Brahim Diaz, che vorrebbe tornare al Milan, anche se non sarà affatto facile, se mai realmente ce ne fosse la possibilità. Al Real Diaz ha poco spazio e i blancos sembrano decisi a venderlo, con ogni probabilità in Premier League, dove ci sono squadre che offrirebbero una lauta ricompensa per il giocatore e la società. Ecco perchè è quasi impossibile sperare in un suo ritorno al Milan.

Diaz è rimasto legato al Milan

Il Real Madrid ha deciso, come riporta calciomercato.it: se Aston Villa e West Ham desiderano Brahim Diaz, dovranno pagare 20 milioni di euro. Lo riporta il Birmingham Mail. L'interesse da parte dei due club di Premier League fa eco alle voci dalla Spagna che vorrebbero l'ex Milan in procinto di richiedere un ritorno in rossonero, visto il poco spazio avuto sino a ora nei Blancos.